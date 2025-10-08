Zwischen Mai und August 2025 stiegen die Logiernächte um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichten einen neuen Rekordwert. Haupttreiber dieser Entwicklung seien Gäste aus dem Inland sowie aus Europa und den USA gewesen, so die Studie. Im asiatischen Gästesegment nahmen die Übernachtungen aus China (+11,6 Prozent) und Japan (+19,3 Prozent) deutlich zu, während sich wichtige Märkte wie Südkorea (-16,1 Prozent) oder die Golfstaaten (-3,8 Prozent) rückläufig entwickelten.