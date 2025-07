Mit einem Konzerngewinn von 2,40 Milliarden US-Dollar in den Monaten von April bis Juni 2025 hat die UBS unter dem Strich mehr als doppelt so viel eingenommen wie in der gleichen Vorjahresperiode. Vor Steuern verdiente sie 2,19 Milliarden und damit knapp die Hälfe mehr, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Um verschiedene Posten bereinigt blieb ein Vorsteuergewinn von 2,68 Milliarden (+30 Prozent). Mit diesen Zahlen hat die grösste Schweizer Bank die Markterwartungen übertroffen.