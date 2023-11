An der Börse wurden die UBS-Zahlen am Dienstag positiv aufgenommen. Gegen 14 Uhr notierten die Titel um 2,7 Prozent im Plus bei 22,46 Franken. In ersten Kommentaren lobten die Analysten die schnellen Fortschritte nach der CS-Übernahme. Allerdings stehe das Management noch vor einer «gewaltigen Aufgabe», hiess es.