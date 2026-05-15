Die US-Notenbank Fed hat die im Jahr 2023 verhängten Durchsetzungsmassnahmen gegen die von der UBS übernommene Credit Suisse für beendet erklärt. Bei den Massnahmen ging es um schwerwiegende organisatorische Mängel bei der CS im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos, wie das Fed am Freitag bekannt gab.