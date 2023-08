Am Abend veröffentichte die Bank ausserdem ein weiteres Memo. In diesem wurden Ernennungen für das Global Banking in der Region Americas bekannt gegeben. So soll etwa Brad Miller dort Head of Equity Capital Markets werden. Michele Cousins wiederum wird Head of Leveraged Capital Markets. Head of Financial Institutions Group and Global Head of Financial Technology and Services in den Americas wird gemäss Memo Vik Hebatpuria.