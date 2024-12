Per Anfang 2025 werde das US-Wealth-Management statt in zwei Divisionen neu in vier Regionen aufgeteilt, heisst es in einem internen Memo, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Dazu kommen eine Division für internationale Kunden sowie das «Wealth Advice Center», in dem niedrigere Vermögen vor allem über Callcenter, Online-Angebote und virtuelle Beratung betreut werden. Zuerst hatte das «Wall Street Journal» über die Neuorganisation berichtet.