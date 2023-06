Mit dem heutigen Handelstag verschwindet auch die CS-Aktie vom Handel an der Schweizer Börse. Heute ist der letzte effektive Handelstag, dekotiert wird das Papier dann am kommenden Mittwoch (14.6.), wie die Schweizer Börse am Montag mitteilte. Entschädigt werden die CS-Aktionäre mit 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien.