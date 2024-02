Die variablen Entschädigungen an die «Financial Advisors» in den USA stiegen derweil um 2 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar. Laut einem UBS-Sprecher ist das Lohnmodell in den USA stark auf solche Lohnbestandteile ausgerichtet. Wie sich die Gesamtboni für das UBS-Personal entwickelt haben, werde die Bank erst bei der Publikation des Jahresberichts im März offenlegen.