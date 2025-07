Ermotti schliesst Verkleinerung aus

Dennoch schloss Ermotti bereits heute Änderungen am Geschäftsmodell und gar eine Verkleinerung des Geschäfts kategorisch aus. Und auch am US-Geschäft will die Bank ihm zufolge definitiv festhalten. Immer wieder ist auch von einem Wegzug der UBS aus der Schweiz die Rede. Hierzu blieb Ermotti aber eher vage: Auf eine entsprechende Frage sagte er lediglich, Ziel sei es weiterhin, aus der Schweiz heraus erfolgreich zu operieren.