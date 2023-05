Die UBS hat bereits angedeutet, dass sie einige der risikoreicheren Aktivitäten der Credit Suisse in der Investmentbank abbauen will. Zudem will sie die CS-Banker daraufhin überprüfen, ob sie zu den Werten und dem Risikoansatz des Konzerns passen. UBS-Chef Sergio Ermotti hat zudem angedeutet, dass einige Kunden im Wealth Management der Credit Suisse womöglich nicht übernommen würden aufgrund einer “anderen Sichtweise” der UBS.