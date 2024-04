Grundsätzlich erachten es die Kantonalbanken als «zentral, die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen und allfällige Lücken im regulatorischen Regelwerk gezielt zu schliessen.» Sie anerkennen weiter, «dass die Behörden die Ereignisse in der nötigen Tiefe aufgearbeitet haben.» Auch der VSKB will nun die Massnahmen analysieren und sich «konstruktiv in die Diskussion einbringen.»