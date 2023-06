Investment-Bank auf der Kippe

Besonders um ihren Job zittern müssen offenbar Angestellte der Credit-Suisse-Investmentbank in London, New York und in Asien. In dieser Einheit stünden sämtliche Aktivitäten in der Diskussion, heisst es. In den Investment-Banking-Aktivitäten hatte die Credit Suisse in den vergangenen Jahren hohe Verluste eingefahren.