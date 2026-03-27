Die UBS plant bekanntlich die Fusion der drei Immobilienfonds per Ende September. Der Zusammenschluss, bei dem die Anteile von UBS Hospitality und Residentia in Anteile des neu fusionierten Fonds UBS LivingPlus umgetauscht werden, wird aber rückwirkend zum 30. Juni durchgeführt. Der vereinigte Fonds UBS LivingPlus wird ab dem 1. Oktober an der SIX Swiss Exchange gehandelt.