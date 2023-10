In dem Verfahren ging es um die von der Credit Suisse vermittelten Kredite und Anleihe an das afrikanische Land im Umfang von mehr als 2 Milliarden Dollar, die ohne Wissen des dortigen Parlaments und des Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgenommen wurden. Mit dem Geld sollte unter anderem der Aufbau einer Thunfisch-Fangflotte durch Privinvest bezahlt werden. Dabei sollen Bestechungsgelder in grossem Umfang an korrupte Beamte geflossen sein. Der Skandal trieb Mosambik in eine tiefe Finanzkrise.