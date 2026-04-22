Die vom Bundesrat veröffentlichten Dokumente «enthalten Behauptungen, die wir für irreführend halten», schreibt die Bank weiter. Da man die Informationen aber gerade erst erhalten habe, würden derzeit alle Dokumente und Aussagen, die während der Pressekonferenz des Bundesrats gemacht wurden, gründlich geprüft. Die UBS werde spätestens mit den Ergebnissen für das erste Quartal am nächsten Mittwoch weitere Kommentare abgeben.