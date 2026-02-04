Die UBS hatte ursprünglich in Aussicht gestellt, dass die Aktienrückkäufe 2026 wieder das Niveau von vor der CS-Übernahme erreichen sollen (2022: 5,6 Mrd). Nach Beginn der Diskussion über die verschärften Kapitalvorschriften ist die Bank diesbezüglich allerdings zurückgerudert. Die Kapitalrückführung insgesamt - aus Aktienrückkäufen und höheren Dividenden - dürfte sich im laufenden Jahr allerdings dem Niveau von 2022 annähern.