Von Januar bis März 2026 verdiente die Grossbank mit 3,04 Milliarden US-Dollar rund 80 Prozent mehr als im Vorjahr und hat damit erneut die Markterwartungen deutlich übertroffen. Vor Steuern stieg der Gewinn mit 3,84 Milliarden Dollar ebenfalls um rund 80 Prozent, bereinigt um Integrationskosten waren es sogar 3,99 Milliarden (+54 Prozent). Knapp die Hälfte des Gewinns entfiel auf das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung für Privatkunden.