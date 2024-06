Weko regte vertiefte Prüfung an

In einem umfangreichen Bericht der Weko vom vergangenen Herbst, den die Finma am Mittwoch veröffentlichte, sehen auch die Wettbewerbshüter keine Notwendigkeit für Auflagen an die UBS wie Abspaltungen oder Teilverkäufe. Allerdings stellen sie eine erhöhte Marktmacht der UBS und eine Verminderung des Wettbewerbs in Teilmärkten fest. Entsprechend regte die Weko in der Stellungnahme die Durchführung einer vertieften Prüfung durch die Finma an.