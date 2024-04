Um die Steuerzahlenden in Zukunft besser vor unternehmerischem Versagen einer systemrelevanten Bank zu schützen, hat der Bundesrat am vergangenen Mittwoch einen Katalog von 22 Massnahmen zur «Too-big-to-fail»-Regulierung vorgestellt. Dabei gebe es aber nicht die eine, heilsbringende Massnahme, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit der Schweiz am Sonntag.