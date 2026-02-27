Die UBS schlägt den Aktionärinnen und Aktionären Agustín Carstens und Luca Maestri zur Wahl in den Verwaltungsrat an der Generalversammlung am 15. April 2026 vor. Die bisherigen Mitglieder William C. Dudley und Jeanette Wong treten dagegen nicht mehr zur Wiederwahl an, schreibt die Grossbank am Freitag in einer Mitteilung.