Sei die Schweizer Wirtschaft in den letzten Quartalen durch eine Zweiteilung charakterisiert gewesen - solider Konsum, schwache Industrie - habe zuletzt auch der zweite Sektor das Wachstum angeschoben, stellten die UBS-Ökonomen in einen am Dienstag vorgelegten neuen Bericht fest. Es sei aber vor allem das Comeback der Pharma gewesen, das dem verarbeitenden Gewerbe zu einem Wachstum bei den Exporten verholfen habe.