Anfang September hatte das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) den Referenzzinssatz um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent gesenkt. Damit liegt er nach mehr als zwei Jahren wieder auf seinem Allzeittief. Im Zuge einer Senkung können Mieter eine Mietzinsreduktion einfordern. Dafür muss aber der im Mietvertrag festgeschriebene Satz höher liegen.