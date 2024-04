Die zu erwerbenden Namenaktien der UBS sollen über eine separate Handelslinie zurückgekauft und mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Der Entscheid hierzu werde an künftigen Generalversammlungen beantragt, hiess es. Bereits am (morgigen) Mittwoch werde eine separate Handelslinie an der SIX eröffnet, die voraussichtlich bis 2. April 2026 bestehen bleiben soll.