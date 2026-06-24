Auch die Säule 3a würde umgestaltet: Die heute einkommensprogressiven Steueranreize - von denen Hochverdienende überproportional profitieren - sollen zugunsten Geringverdienender umgekehrt werden. Der Beitragsplafond würde auf rund 20'000 Franken pro Jahr erhöht, Bezüge im Zusammenhang mit der Pensionierung würden steuerfrei.