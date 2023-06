Nach dem heutigen Handelstag verschwindet die CS-Aktie von der Schweizer Börse. Der letzte Handelstag ist der heutige Montag, die Dekotierung folgt nach Angaben der Schweizer Börse SIX am Mittwoch (14.6.). Die entsprechenden CS-ADS (Eigenkapitalanteile an einem Nicht-US-Unternehmen in US-Dollar) werden bereits nicht mehr an der New York Stock Exchange gehandelt. Entschädigt werden die CS-Aktionäre mit 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien.