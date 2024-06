Ausserdem gehe die Bankengruppe davon aus, dass die Fusion der Credit Suisse (Schweiz) AG und der UBS Switzerland AG vorbehaltlich der verbleibenden behördlichen Genehmigungen bereits per 1. Juli 2024 erfolgen könnte. UBS-Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse hatte in einem am Dienstag erschienenen Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» bereits gesagt, die Fusion könnte bereits per 1. Juli 2024 erfolgen.