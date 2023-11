Weitere Fortschritte machte die UBS bei der Abwicklung der Bereiche, welche sie abstossen will. So soll ein Grossteil der früheren CS-Investmentbank heruntergefahren werden. Die risikogewichtete Aktiven in der Abwicklungseinheit («Non-Core and Legacy» NCL) sanken im dritten Quartal um 6 Milliarden Dollar auf 47 Milliarden. Manche Positionen seien vorzeitig zu vorteilhaften Konditionen aufgelöst worden, versicherte die UBS.