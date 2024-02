An den Vermögenszuflüssen zeige sich das hohe Kundenvertrauen in die Bank: Die UBS verzeichnete im vierten Quartal im Kerngeschäft - in der globalen Vermögensverwaltung - einen Nettoneugeldzufluss von 22 Milliarden Dollar. Seit Abschluss der Übernahme der CS seien es in dem Bereich 77 Milliarden gewesen, ebenso flossen seither Kundeneinlagen in der gleichen Grössenordnung zurück.