In ihrem Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden, konnte die UBS weitere Neugelder in Höhe von 27 Milliarden Dollar anziehen. Insgesamt verwaltete die UBS per Ende Juni über alle Bereiche Vermögen in Höhe von 5873 Milliarden Dollar gegenüber 5848 Milliarden per Ende März.