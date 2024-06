An fünf Standorten seien im Pilotversuch bereits zwei Filialen von UBS und CS zusammengeführt worden. Man habe sich jeweils für den Standort mit der grösseren Fläche entschieden, weil die Kundenberater bis zur Kundenmigration mit ihren Systemen umziehen müssten. «Es muss dort also Platz haben für mehr Beratende», so Keller-Busse.