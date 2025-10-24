Umbau in der Geschäftsleitung

Mit dem Wechsel von Ronner in den Verwaltungsrat gab das Unternehmen zum 1. Januar 2026 auch zahlreiche Anpassungen in der Geschäftsleitung bekannt. So soll Michelle Bereaux, die bisher als Group Chief Integration Officer die Integration der Credit Suisse verantwortet, die Rolle als Group Head Compliance und Operational Risk Control übernehmen. Dabei wird sie vor allem für die nicht-finanziellen Risiken verantwortlich sein. Mit der Übernahme der neuen Aufgaben wird sie auch ihr bisheriges Amt niederlegen.