«Diese CET1-Kapitalquote liegt um rund 50 Prozent höher als bei unseren wichtigsten Mitbewerbern und bereitet uns erhebliche Sorgen», sagte Kelleher. «Wir haben kürzlich erlebt, was hohe Zölle bedeuten können. Stellen Sie sich vor, andere Schweizer Industrien müssten mit um 50 Prozent höheren Zöllen arbeiten als ihre internationalen Wettbewerber.» Das wäre laut ihm ein erheblicher Wettbewerbsnachteil und würde das Geschäftsmodell der UBS grundlegend beeinträchtigen.