Damit verzichte die Bank «auf fast einen Drittel» seiner Mitarbeiter, erklärten die Gewerkschaften Fabi, Fisac, Uilca, First und Unisin am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung. Man verlange daher «unverzüglich» ein Treffen mit der UBS. Das Ziel der Gewerkschaften: die Zahl der Entlassungen senken und ein Solidaritätsfonds.