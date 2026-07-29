Warten auf «zusätzliche Klarheit»

Der Betrag und das Tempo der Aktienrückkäufe hängen laut der Mitteilung von den kurzfristigen Finanzergebnissen und -aussichten ab wie auch von der Aufrechterhaltung einer Kernkapitalquote von rund 14 Prozent. Ein Einflussfaktor sei aber auch «zusätzliche Klarheit» im Hinblick auf die parlamentarische Beratung über die Kapitalisierung der ausländischen Beteiligungen der UBS.