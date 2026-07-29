Bereits in den nächsten drei Monaten will die Grossbank Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar zurückkaufen, wie die sie am Mittwoch bei der Präsentation der Zweitquartalszahlen mitteilte. Eine Rückstellung für das neue Programm sei bereits in der Kernkapitalquote (CET1) per Mitte Jahr berücksichtigt.
Warten auf «zusätzliche Klarheit»
Der Betrag und das Tempo der Aktienrückkäufe hängen laut der Mitteilung von den kurzfristigen Finanzergebnissen und -aussichten ab wie auch von der Aufrechterhaltung einer Kernkapitalquote von rund 14 Prozent. Ein Einflussfaktor sei aber auch «zusätzliche Klarheit» im Hinblick auf die parlamentarische Beratung über die Kapitalisierung der ausländischen Beteiligungen der UBS.
Zudem hat die Grossbank im zweiten Quartal Abgrenzungen für Dividendenerhöhungen im «mittleren Zehnprozentbereich» vorgenommen.
Grundlage für die geplanten Ausschüttungen sind eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 14,4 Prozent und eine Leverage Ratio (CET1) von 4,4 Prozent. Diese liegen damit klar über den eigenen Vorgaben.
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(AWP)