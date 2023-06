Vogel sei seit 2019 Mitglied des Vorstands der UBS Europe. Als Leiter Investment Bank und Global Wealth Management in Deutschland sei er massgeblich an der Ausrichtung und Weiterentwicklung der Bank in Deutschland beteiligt gewesen, heisst es weiter. Als CEO der UBS Europe SE werde Vogel seine bisherigen Aufgaben fortführen und zusätzliche Verantwortung für das Global Wealth Management Geschäft in Italien übernehmen.