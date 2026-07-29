Damoklesschwert Eigenkapital

Weiter als Damoklesschwert schwebt derweil die Eigenkapitaldiskussion über der UBS. Der Bund und die Bank liegen sich diesbezüglich bekanntlich seit längerem in den Haaren. Der Bundesrat strebt in seiner Gesetzesvorlage eine vollständige Unterlegung der UBS-Auslandstöchter an, womit sich die Grossbank im internationalen Vergleich stark benachteiligt sehen würde. Derzeit liegt der Gesetzesentwurf beim Parlament. Mitte August soll nun die Wirtschaftskommission des Ständerates wieder darüber beraten.