Der grosse Stellenabbau kommt allerdings erst, wenn die alten CS-Systeme ganz abgestellt werden. Ende Dezember lag die Anzahl der UBS-Mitarbeitenden - gerechnet in Vollzeitstellen - noch bei gut 103'000. Gerechnet wird in Branchenkreisen damit, dass es zum Schluss lediglich noch 80'000 sein sollen, was die UBS aber nicht bestätigt. Das einzige, was die Bank dazu sagt: In der Schweiz wird es im Zuge der Integration zu rund 3000 Entlassungen kommen.