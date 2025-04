Im laufenden Jahr will die Bank weiterhin auf ungefähr 2,5 Milliarden Einsparungen kommen. Allerdings könnten diese unregelmässig und in grossen Brocken anfallen: Ein grosser Teil werde eher zum Ende des Jahres erwartet oder auch erst im ersten Quartal 2026. Dann soll die Migration der CS-Kundenkonten auf die UBS-Plattform in der Schweiz abgeschlossen werden.