Damoklesschwert Eigenkapital

Weiterhin schwebt die Eigenkapitaldiskussion wie ein Damoklesschwert über der UBS. Der Bund und die Bank liegen sich diesbezüglich bekanntlich seit längerem in den Haaren. Der Bundesrat strebt in seiner Gesetzesvorlage eine vollständige Unterlegung der UBS-Auslandstöchter an, womit sich die Grossbank im internationalen Vergleich stark benachteiligt sähe. Derzeit liegt der Gesetzesentwurf beim Parlament. Mitte August soll nun die Wirtschaftskommission des Ständerates wieder darüber beraten.