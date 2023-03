Die Credit Suisse gewann am Donnerstag eine Atempause dank einer Liquiditätsspritze der Schweizerischen Nationalbank in Höhe von 50 Milliarden Franken. Zuvor hatte sie an die Institutionen der Eidgenossenschaft appelliert, öffentlich ihre Unterstützung zu zeigen, nachdem ihr Aktienkurs am Mittwoch eingebrochen war.