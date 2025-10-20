Die UBS habe nach der Akquisition der Credit Suisse zwei Ausbildungszentren gehabt, nämlich das UBS Center for Education and Dialogue Wolfsberg und das Seminarhotel Bocken, teilte die Bank am Montag mit. Der Wolfsberg biete seit der Wiedereröffnung im Jahr 2020 wesentlich höhere Kapazitäten für Seminare und Veranstaltungen der UBS sowie von einzelnen Dritten. Daher sei der Bedarf für zwei eigene Seminarzentren nicht mehr gegeben.