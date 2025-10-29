Weitgehend abgeschlossen ist die Integration des Asset-Management-Geschäfts, nachdem im laufenden Monat die letzten Kundenportfolios auf die UBS-Plattform übertragen wurden, so die UBS weiter. Die Überführung der Fonds- und Depotkonten werde zwar bis ins erste Quartal 2026 andauern. Der Unternehmensbereich sei aber nun gut positioniert, um von grösseren Skaleneffekten und einer gesteigerten Effizienz zu profitieren.