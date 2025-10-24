Zudem sei er als letzter Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse von «entscheidender Bedeutung» bei der Übernahme und der erfolgreichen Integration der CS in die UBS gewesen. «Seine Expertise, seine Sozialkompetenz, seine Integrität sowie seine Arbeitsethik sind unerreicht. Er wird uns sehr fehlen, und ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Allerbeste», wird Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher in der Mitteilung zitiert.