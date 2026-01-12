Eine Gruppe von bürgerlichen Parlamentariern hatte bereits im Dezember einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Dieser sieht zwar weiterhin eine vollständige Unterlegung der ausländischen Tochtergesellschaften mit Eigenkapital vor. Allerdings soll die UBS dafür bis zu einem Anteil von 50 Prozent sogenannte AT1-Anleihen anrechnen können. Die Kosten sind für die UBS bei AT1-Anleihen deutlich tiefer als für hartes Eigenkapital.