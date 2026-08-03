Mangelnde Sorgfaltspflichten

Zusätzlich werden ungenügende Sorgfaltspflichten bei Kunden mit Verbindungen zu Russland und Lateinamerika bemängelt. In mehreren Fällen habe die Bank Verbindungen von Kunden zu Russland nicht in ihre Risikoprüfung einbezogen - in einem Fall stellte sich später laut SEC eine Verbindung zu einem sanktionierten Oligarchen heraus.