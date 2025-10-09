Hintergrund sind Pläne der Schweizer Regierung, nach der Notübernahme der Credit Suisse die Anforderungen für die UBS zu verschärfen, so dass die UBS über die Zeit 24 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital aufbringen muss. Ermotti sagte, es sei richtig, Teile der Regulierung zu überprüfen. «Wir verschliessen nicht die Augen vor der Realität: Wir sind uns bewusst, dass sowohl auf regulatorischer als auch auf politischer Ebene ein Preis zu zahlen ist. Ab einer bestimmten Schwelle wären die Auswirkungen auf das Geschäft jedoch inakzeptabel.»