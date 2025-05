Die Credit Suisse Services AG habe am Montag eine Vereinbarung mit dem US-Justizministerium (DOJ) getroffen - zur Beilegung einer seit langem laufenden Untersuchung, heisst es in einer Mitteilung der UBS vom Abend. Bei der Untersuchung gehe es um die Umsetzung des Schuldeingeständnisses der Credit Suisse in Steuerangelegenheiten von 2014.