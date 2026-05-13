An der Börse hatten die Spekulationen um die Kooperation zuletzt für deutliche Kursbewegungen gesorgt. In der vergangenen Woche schossen die Inhaberaktien der Swatch Group zeitweise um mehr als 16 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Nach der offiziellen Bestätigung setzte jedoch Ernüchterung ein. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach dem Motto «buy the rumor, sell the fact».