Insgesamt haben die Schweizer Hersteller Uhren im Wert von 25,6 Milliarden Franken exportiert, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Donnerstag mitteilten. Damit nahm das Exportvolumen um 1,7 Prozent ab im Vergleich zum Vorjahr. Nach dem Rekordjahr 2023 war es bereits 2024 zu einem Rückgang um 2,8 Prozent gekommen, der sich nun etwas verlangsamt hat.