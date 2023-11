Erholung in China

Deutlich gewachsen ist die Branche in China (24 Prozent) und Hongkong (+17 Prozent). In beiden Fällen waren die starken Zuwächse auch auf die von der Corona-Pandemie belasteten, tiefen Vorjahresniveaus zurückzuführen. Dagegen fielen die Ausfuhren in andere asiatische Märkte wie Japan (-2,7 Prozent) oder Singapur (-9,8 Prozent) zurück.